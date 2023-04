Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch macht kurzen Prozess mit dem SV Straelen II

In der Anfangsphase der Partie hätte die Straelener Mannschaft allerdings selbst in Führung gehen können. Top-Torjäger Peter Okafor verzeichnete innerhalb der ersten zehn Minuten gleich zwei gute Tormöglichkeiten. Auf der anderen Seite war Marius Alt erfolgreicher. Der Gocher erzielte in der 26. Minute das 1:0. Einen Freistoß von Daniel Vogel hatte SVS-Keeper Kevin Kratzsch nur abklatschen lassen, Marius Alt war zur Stelle. Und die Viktoria legte gleich nach. Eine schöne Kombination von Jan-Luca-Geurtz und Michel Wesendonk vollendete Luca Palla, als er den Ball aus rund 15 Metern per Lupfer im Straelener Tor unterbrachte (32.).