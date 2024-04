Fußball-Kreisliga A Die Verfolger sind aus dem Rennen

Grün-Weiß Vernum – FC Aldekerk 3:1 (0:1). In Durchgang eins zeigte der Tabellendritte noch seine Qualitäten und ging durch Fabian Ampütz in Minute 17 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten Tim Hegmans (48., 68.) und Marian-Luca Schmidt (62.) mit ihren Toren die Partie zum am Ende verdienten Vernumer Heimsieg. „Ich bin heute mit der Mannschaft sehr zufrieden“, sagte Vernums Trainer Sascha Heigl. „In Durchgang zwei hat nichts mehr funktioniert“, kommentierte FCA-Coach Marc Kersjes die erste Aldekerker Niederlage in diesem Jahr.