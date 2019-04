Fußball : Spitzenduo will im Gleichschritt siegen

Kreis Kleve Fußball Kreisliga B 1 Kleve-Geldern: Abstiegskandidaten haben schwere Aufgaben vor der Brust.

SV Asperden - SV Nütterden. Die Gastgeber, Inhaber der Roten Laterne, kreuzen mit dem neuen Ligaprimus die Klingen. Der SVA hat derzeit sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und steht vor einer Herkulesaufgabe, während der SVN versuchen will, in seinen restlichen sechs Saisonspielen den punktgleichen Lokalrivalen aus Kranenburg mit Siegen unter Druck zu setzen. „Wir tun uns immer gegen vermeintlich leichte Gegner schwer, aber ich hoffe, dass wir die richtigen Lehren gezogen haben und die richtige Einstellung an den Tag legen“, will SVN-Coach Joachim Böhmer einen Dreier einfahren.