Tennis : Spieltag wird nicht generell abgesagt

KREIS KLEVE Tennisspiele dürfen hitzebedingt aber auf einen anderen Termin verlegt werden.

Angesichts der angekündigten Hitze können die Tennisbegegnungen am Wochenende abgesagt werden. Die Entscheidung liegt allerdings im Ermessen der betroffenen Mannschaften. Der Tennisverband Niederrhein (TVN) sieht sich angesichts der engen Terminlage nicht in der Lage, den Spieltag generell abzusagen, wie er es bereits für die Seniorenspiele in dieser Woche gemacht hatte.