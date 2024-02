Zwei Spielausfälle in der Fußball-Bezirksliga Viktoria-Trainer Daniel Beine ärgerte Absage beim TuS Xanten

Der RSV Praest musste am Sonntag dann direkt das nächste Heimspiel absagen. Auch die Begegnung gegen die Sportfreunde Broekhuysen konnte nicht über die Bühne gehen, weil Land unter auf der Anlage am Brillackweg herrschte. „Der Rasenplatz stand teilweise unter Wasser. Wir hätten ihn stark beschädigt, wenn die Partie stattgefunden hätte“, sagte RSV-Trainer Roland Kock. Er muss mit seinem Team jetzt schon drei Nachholspiele austragen. Zwei Begegnungen hat Staffelleiter Holger Tripp bereits neu angesetzt. Die Partie beim TuS Xanten soll am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, angepfiffen werden. Das am vergangenen Mittwoch ausgefallene Heimspiel gegen Viktoria Goch soll am Mittwoch, 6. März, 20 Uhr, stattfinden.