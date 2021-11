Fußball : Spielausfälle wegen Corona und Wetter

Die Corona-Krise sorgte für Spielabsagen im Fußball. Foto: imago images/Michael Weber/Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Niederrhein Der SV Sevelen konnte in der Kreisliga A Kleve/Geldern nicht spielen, weil es Corona-Fälle im Team gibt. Es wurden auch Spiele abgesagt, weil Mannschaften wegen der Pandemie nicht antreten wollten.

Die Corona-Krise und das schlechte Wetter der vergangenen Tage haben am Wochenende für den Ausfall einiger Fußball-Spiele gesorgt. In der Gruppe zwei der Kreisliga A Kleve/Geldern wurde die Partie SV Sevelen gegen Union Wetten wegen Corona-Fällen im Team des Gastgebers abgesetzt.

Der GSV Geldern verzichtete in dieser Gruppe wegen der Corona-Situation darauf, das Spiel beim SV Herongen zu bestreiten. Die Partie wird mit 2:0 für Herongen gewertet. Allerdings wird die Absage des GSV Geldern nicht als Nichtantritt eingestuft. Das hätte zur Folge gehabt, dass die Mannschaft als erster Absteiger festgestanden hätte, weil sie zuvor in dieser Saison schon zu zwei Partien wegen Personalmangels nicht angetreten war. Der Fußball-Verband Niederrhein ermöglicht es Vereinen wegen der dramatischen Entwicklung in der Corona-Krise derzeit, auf die Austragung ihrer Partien zu verzichten, wenn zum Beispiel einige Kicker nicht geimpft sein sollten, ohne dass dafür die sonst üblichen Strafen neben einer kampflosen Niederlage fällig werden.