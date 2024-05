In der 22. Minute ist vorzeitig Schluss Spiel von Viktoria Goch wird abgebrochen

Das Spiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit 3:0 für die Gocher gewertet werden. Durch das 1:1-Unentschieden des Tabellenführers GSV Moers gegen den Kevelaerer SV wären die Gocher nach der Wertung punktgleich mit den Moersern. Die Hoffnung auf den Aufstieg in die Landesliga lebt also weiter. Es zeichnet sich ein spannender Aufstiegskampf in den letzten Saisonspielen ab.