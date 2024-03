Fußball-Landesliga der Frauen Spiel des VfR Warbeyen II bei 0:16-Rückstand abgebrochen

Der VfR Warbey­en II hat in der Fußball-Landesliga der Frauen weiter erheblich daran zu knacken, dass sich die meisten Spielerinnen der Mannschaft nach der Trennung von Trainer Sven Rickes in der Winterpause abgemeldet haben. In der Partie beim Tabellendritten MSV Duisburg II standen dem neuen Coach Martin Schoofs gerade einmal acht Feldspielerinnen zur Verfügung. Die Begegnung musste dann beim Stande von 0:16 abgebrochen werden, weil der VfR II verletzungsbedingt nicht mehr die Mindestanzahl von Spielerinnen auf dem Platz hatte.