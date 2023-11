Fußball-Landesliga Warum die WM-Quali in Afrika die SGE Bedburg-Hau stoppt

Der SGE Bedburg-Hau passt das nicht so richtig in den Kram. „Wir hätten gerne gespielt, weil wir im Rhythmus bleiben wollten und uns auch gerne die englische Woche erspart hätten, die wir jetzt Ende November haben“, sagt Trainer Jo Voß. Beim Landesligisten hat sich die personelle Situation etwas entschärft, nachdem am Sonntag beim 1:0-Erfolg beim 1. FC Lintfort gleich elf Spieler hatten ersetzt werden müssen. Matthias Roser und Martin Tekaat sind nach Verletzungen wieder ins Training eingestiegen. Auch Sezai Kezer, der nach seinen fünften Gelben Karte gesperrt war, Robin Deckers, der in Lintfort aus beruflichen Gründen gefehlt hat, und Jean Armand Assi (Zahnoperation) stehen wieder zur Verfügung.