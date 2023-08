Fußball-Oberliga Ratinger Simon Busch droht eine monatelange Pause

Auf der Tribüne in der Eroglu-Arena saßen am Sonntag auch Sunay Acar, Coach des Ligarivalen SV Straelen, und sein Co-Trainer Adli Lachheb. Gut möglich, dass sie zu Stammgästen bei Heimpartien des 1. FC Kleve werden. Schließlich trifft der SV Straelen in der Regel auf die Mannschaft, gegen die der 1. FC Kleve eine Woche zuvor gespielt hat – am kommenden Freitag tritt der SVS in Ratingen an. „Ich werde bestimmt noch einige Male im schönen Klever Stadion sein“, sagte Sunay Acar, der bedauerte, dass der Ratinger Simon Busch sich so schwer verletzt hat. „Der Junge hat mir richtig leid getan.“