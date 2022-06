Überblick des Saison-Endspurts : Spannung pur in der Kreisliga B

Der Fight um den Aufstieg in die Kreisliga A ist in beiden Gruppen sehr eng (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Kreis Kleve Im Fußball-Kreis Kleve/Geldern wird in beiden Gruppen um den Aufstieg gekämpft. Auch die Abstiegsfrage ist noch nicht komplett geklärt. Eventuell gibt es Relegationsspiele, denn das Geschehen in der Bezirksliga ist von großer Bedeutung.

Die Saison in den beiden Gruppen der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern biegt drei Spieltage vor Schluss in die Zielgerade ein. In beiden Gruppen wird noch um Punkte für den Aufstieg in die A-Liga oder für den Klassenerhalt gekämpft.

Doch zunächst ein Rückblick auf die vergangenen zwei Spielzeiten, die von der Corona-Krise arg beeinflusst wurden. So wurde die Saison 2019/20 im März 2020 abgebrochen und wie folgt gewertet: Drei Mannschaften stiegen in die Kreisliga A auf, Absteiger gab es keine. Der SV Griethausen zog seine erste Mannschaft allerdings freiwillig zurück. Die Spielzeit 2020/21 begann erst im September und wurde bereits im Oktober vom Fußball-Verband Niederrhein unterbrochen. Im April 2021 folgte schließlich die Annullierung der Saison. Es gab weder Aufsteiger, noch Absteiger.

Info Termine für mögliche Relegationsspiele Aufstiegs-Relegation Mittwoch, 22. Juni, 19.30 Uhr (Heimrecht Verterter der Gruppe 2) und Sonntag, 26. Juni, 15 Uhr (Heimrecht Vertreter der Gruppe 1). Abstiegs-Relegation Mittwoch, 22. Juni, 19.30 Uhr (Heimrecht Vertreter der Gruppe 1) und Sonntag, 26. Juni, 15 Uhr (Heimrecht Vertreter der Gruppe 2).

Die Spielzeit 2021/22 ist – trotz einiger Coronawellen – bislang ohne Unterbrechung über die Bühne gegangen. Nun ist die Bezirksliga-Gruppe fünf, in der fast alle Kreis Klever Bezirksligisten vertreten sind, das Zünglein an der Waage, wenn es in der Kreisliga B um Auf- und Abstieg geht. Je weniger hiesige Klubs in die A-Liga absteigen, desto größer ist die Chance der B-Ligisten, entweder aufzusteigen oder nicht abzusteigen. Beides ist aber nur durch die Relegationsspiele machbar.

Konkret heiß das: Steigt nur ein Team aus dem Kreis Kleve aus der Bezirksliga ab, gibt es in der Kreisliga B zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg zwischen den Vizemeistern der Gruppen gemäß der Europapokal-Arithmetik (wurde vor der Saison abgeschafft). Die Drittletzten jeder Gruppe ermitteln auch in zwei Entscheidungsspielen bei drei oder mehr Absteigern den fünften Absteiger aus der B-Liga. Ansonsten steigen nur zwei Teams ab.

In der Bezirksliga sind vier hiesige Vereine im Abstiegskampf verstrickt. Der SV Walbeck steht schon als erster Absteiger fest. Der Uedemer SV (24 Punkte) hat noch drei Spiele ausstehen. Ebenso wie der 1. FC Kleve II (27 Punkte), der aber noch über dem Strich steht. Auch der TSV Weeze (28 Punkte) steht noch in der grünen Zone, hat allerdings nur noch zwei Partien zu absolvieren.

Es kann also noch einiges passieren, zumal der Uedemer SV am vergangenen Wochenende einen überraschend souveränen Eindruck gegen den Tabellendritten SV Budberg gemacht hat und diesen mit 6:2 bezwang. Das Geschehen im Bezirksliga-Abstiegskampf ist nicht nur spannend, sondern von großer Bedeutung für die B-Ligisten.

In die laufende Saison starteten die beiden B-Liga-Gruppen jeweils mit 15 Mannschaften, da Concordia Goch II (Gruppe 1) sowie der TSV Wachtendonk-Wankum III (Gruppe 2) nicht mehr zum Spielbetrieb angemeldet wurden. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kristallisierten sich in der Gruppe 1 die heißesten Titelfavoriten sowie die Kandidaten für den Gang in die C-Liga heraus.

Im Kampf um den Spitzenplatz stritten sich zunächst Siegfried Materborn und die SGE Bedburg-Hau II, die bislang erst eine Niederlage kassiert hat (2:4 in Goch). Dazu gesellte sich nach 21 ungeschlagenen Spielen in Folge noch Viktoria Goch II und meldete ebenfalls Ambitionen auf den Titel an.

So sieht der Tabellenstand zurzeit aus: Siegfried Materborn ist mit 59 Punkten und zwei ausstehende Auswärtspartien Spitzenreiter. Die SGE Bedburg-Hau II folgt mit 58 Punkten und drei ausstehende Spielen auf Rang zwei. Dritter ist Viktoria Goch II mit 57 Punkten und zwei Auswärtsspielen. Die besten Karten im Aufstiegspoker scheint die SGE II zu besitzen.

In der Abstiegsfrage ist schon die erste Entscheidung gefallen, denn SV Rheinwacht Erfgen meldete die Mannschaft im März vom Spielbetrieb ab und gilt als erster Absteiger. Die SV Bedburg-Hau und der SSV Reichswalde stehen mit sechs Zählern, nur durch das bessere Torverhältnis der Hauer getrennt, auf den Plätzen 13 und 14. Beide wollen in ihren letzten drei Spielen versuchen, den Relegationsplatz 13 zu ergattern. Wie beim Aufstieg ist auch hier die Anzahl der Bezirksliga-Absteiger entscheidend.

In der Kreisliga B, Gruppe zwei, ist ein heißer Tanz um den Titel entbrannt, denn Viktoria Winnekendonk hat 58 Zähler auf dem Konto und damit nur einen Punkt mehr als der Verfolger TSV Wachtendonk-Wankum II. Beide Teams müssen noch jeweils drei Begegnungen austragen, wobei die Winnekendonker beim starken SV Issum antreten müssen, der bislang eine formidable Rückrunde hingelegt hat.

Mit dem SC Auwel-Holt II steht der erste Absteiger bereits fest. Union Kervenheim (18 Punkte) hat nur noch geringe Chancen auf den Ligaverbleib und ist quasi der zweite Absteiger. Lediglich um den 13. Tabellenrang gibt es noch ein Gerangel zwischen der DJK Twisteden II (23 Zähler) und dem SV Walbeck II (24). Die DJK hat noch vier Spiele, die Walbecker drei Partien vor der Brust. Alles ist möglich. Und auch hier ist erneut das Geschehen in der Bezirksliga von Bedeutung.