Futsal-Kreismeisterschaft in Goch Ein Neuanfang mit großer Spannung

Termine Die Futsal-Meisterschaft des Verbandes Niederrhein für den Nachwuchs findet an zwei Wochenende statt. Die Turniere der A-, B- und C-Junioren finden am Samstag, 20. Januar, und Sonntag, 21. Januar, in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Langenfeld statt. Die Titelträger bei den B- und C-Juniorinnen werden am Samstag, 27. Januar, und Sonntag, 28. Januar, in der Futsalhalle der Sportschule Wedau in Duisburg ermittelt.