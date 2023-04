Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SGE Bedburg-Hau III - DJK Appeldorn (Sonntag, 13.30 Uhr) Durch den Rückzug von Viktoria Goch III in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern muss nur noch ein Absteiger ermittelt werden, der den bitteren Gang in die Kreisliga C antreten muss. Die im direkten Kampf um den Klassenerhalt verstrickten vier Teams erhalten in jeweils noch fünf Spielen die Chance, den Abstieg zu verhindern. Die SGE Bedburg-Hau III belegt mit elf Zählern den rettenden Platz zwölf. Zuletzt gewann sie mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft in der Schlussphase mit 5:4 beim SV Rindern II. Jetzt empfängt die SGE III den Tabellenzweiten DJK Appeldorn, der sicher die Vizemeisterschaft in dieser Saison erringen möchte. Also heißt es für beide Kontrahenten: Verlieren verboten.