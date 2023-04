Fußball-Kreispokal Drei Flutlichtspiele mit Finalcharakter

Viktoria Goch – TSV Wachtendonk-Wankum Dieses Duell gab’s im vergangenen Jahr schon einmal. Der Mann, der damals in der regulären Spielzeit einen Treffer erzielte und im Elfmeterschießen zum 7:5-Endstand für den TSV Wa.-Wa. verwandelte, sitzt noch bis zum Saisonende auf der Wachtendonker Trainerbank: Markus Müller. „In der Meisterschaft haben wir uns mit dem Abstieg abgefunden. Aber in Goch wollen wir dafür sorgen, dass der Verein auch in der kommenden Saison im Niederrheinpokal mitmischt. Wir werden mit der stärksten Elf antreten. Der Ausgang des Spiels ist wie schon im letzten Jahr völlig offen, da wir auf einen sehr starken Gegner treffen“, sagt Müller. Bei der Neuauflage des Duells wird er allerdings nicht zu den Torschützen gehören – nach einer Operation am Finger muss sich der 34-Jährige auf seine Aufgabe an der Linie konzentrieren. Erst kurz vor dem Anpfiff wird sich entscheiden, ob Pascal Gubala und Dario Kresic, die am Sonntag beim 1:3 in Mülheim angeschlagen ausgewechselt werden mussten, auflaufen können.