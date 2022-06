Reitsport : Packendes Familien-Duell im M-Springen

Goch Das war nichts für schwache Nerven: Den Höhepunkt des Pfingstturniers entschied Mara-Anna Terhoeven-Urselmans mit einem fehlerfreien Ritt in der Siegerrrunde vor ihrem Vetter Philip für sich. Leonie Ophey gewinnt das L-Springen.

Das gibt es auch nicht alle Tage. Den mit Spannung erwarteten Höhepunkt des Pfingstturniers des Reit- und Fahrvereins Blücher Pfalzdorf dominierte ein Duo aus der bekannten Reitsport-Familie Terhoeven-Urselmans, die für den RV „von Driesen“ Asperden-Kessel startet. Am Ende hatte Mara-Anna im M-Springen, das Parcourschef Dirk Schwarz mit einigen anspruchsvollen Tücken versehen hatte, die Nase vorn. Sie absolvierte mit Alexa die Siegerrunde ohne Fehler und legte in 41,02 Sekunden die mit Abstand schnellste Zeit hin. Auf Rang zwei landete ihr Vetter Philip Terhoeven-Urselmans, der mit Cool Girl ebenfalls alle Hindernisse überwand, dafür aber mehr Zeit benötigte (45,25 Sekunden).

Begonnen hatte das Turnier im Springstadion der Reitsportanlage Heidhausen am Pfingstsonntag, mit der Springpferdeprüfung auf A*-Niveau, in der Leonie Ophey (Asperden-Kessel) ihre Stute Allegra mit der Wertnote 7,90 an die Spitze ritt. Zeitgleich bildete auf dem Viereck hinter der Reithalle die Dressurreiterprüfung der Klasse A* den Auftakt einer Reihe von Prüfungen, in denen ein ausbalancierter Sitz die Grundlage einer hohen Wertnote bedeutete. Für Achim Kämmerling und Michelle Tillemans am Richtertisch erfüllte die für den RV Kranenburg reitende Nicole Himmelberg im Sattel von Dejavue die Aufgaben besonders gut – die Note 8,20 bedeutete die Goldschleife.