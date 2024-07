Straelenerin bei Olympischen Spielen in Paris Michelle Kroppen steht im Achtelfinale

Die Spannung erreichte am Dienstagabend ihren Höhepunkt. Bogenschützin Michelle Kroppen, in Kevelaer geboren, ihre Familie lebt in Straelen, trat bei den Olympischen Spielen im Einzel an. Zunächst ging es ins Duell gegen Giorgia Cesarini aus San Marino. In der Qualifizierungsrunde hatte sich Michelle Kroppen einen hervorragenden siebten Platz erarbeitet. Das bedeutet, dass sie gegen Platz 58 antrat. Hört sich einfach an. Michelle Kroppen legte in der ersten Runde auch super vor. Sie schoss drei Mal die Zehn.