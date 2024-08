Favoriten, Underdogs und Überraschungsteams So tippen die Trainer der Fußball-Oberligisten die Saison

Langsam wird es ernst. Am kommenden Freitagabend startet die neue Saison der Fußball-Oberliga mit der Partie Union Nettetal gegen den TSV Meerbusch. Obwohl für die Oberligisten bereits jetzt am Wochenende mit der ersten Runde des Niederrheinpokals die ersten Pflichtspiele anstehen, gilt in vielen Vereinen der eigentliche Fokus dem Liga-Auftakt eine Woche später.