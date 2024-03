Fußball-Oberliga Das ist die Transferbilanz des 1. FC Kleve

Georg Mewes, Sportlicher Leiter beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve, war im Winter entschlossen: Der Kader sollte dringend neue Impulse bekommen, in der Breite und in der Tiefe verstärkt werden. Und der 75-Jährige ließ Taten folgen. Gleich vier Spieler wurden rund um den Jahreswechsel verpflichtet. Der Grund liegt auf der Hand. Die Abstiegssorgen am Bresserberg sind groß. Leistungsträger wie Danny Rankl, Pascal Hühner oder Nedzad Dragovic tun sich schwer, 23 Treffer (bei 42 Gegentoren) in 23 Partien sind eine schwache Bilanz. Nun wollen die Klever am Mittwochabend, 20 Uhr, vor heimischem Publikum gegen den Tabellenachten TVD Velbert die Wende schaffen. Doch wie sind die Neuzugänge bislang eingeschlagen? Wir geben einen Überblick.