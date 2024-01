Das große Läuferfest zum Jahresabschluss bei Alemannia Pfalzdorf Katharina Wehr gelingt der Hattrick

Luca Fröhling war dort zu finden, wo er in der Regel zu finden ist, wenn er bei einem Straßenlauf in der Region auf die Strecke geht. Der 24-jährige Ausdauersportler aus Goch hielt sich am Sonntag beim Sylvesterlauf von Alemannia Pfalzdorf stets ganz weit vorne im Feld auf. Allerdings war Fröhling, der 2022 im Trikot des LV Marathon Kleve bei seinem Sieg in Pfalzdorf den Streckenrekord im Rennen über 5000 Meter um mehr als 30 Sekunden auf 14:58 Minuten gesteigert hatte, bei der 34. Auflage der Veranstaltung in anderer Mission unterwegs.