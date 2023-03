Fußball-Oberliga Die Bilanz der Sommer-Abgänge des 1. FC Kleve

„Mir geht es in Baumberg sehr gut. Im Winter war ich durch eine Klassenfahrt und privaten Urlaub etwas hintendran. Aber die Fitness ist wieder da und die jüngsten Spiele liefen gut für mich. Leider wird die Phase demnächst auch wieder unterbrochen, da ich für die Osterferien nach Uganda fliege“, sagt Biskup. Seine Rolle sei nun aber eine ganz andere als in Kleve. „Ich spiele ab und zu auf der Sechserposition, dann aber doch wieder als Innenverteidiger. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir trotz eines riesigen Kaders viele Verletzte haben“, so Kisolo Deo Biskup. Allein am vergangenen Wochenende fielen beim Tabellenachten gleich 15 Spieler aus.