Einige Teams müssen noch zittern Die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga

Für welche Teams stehen die Chancen auf den Klassenverbleib noch schlecht? Überraschend ist auch, dass der 1. FC Monheim auf Rang 17 tief im Keller steht. Er muss fünf Zähler Rückstand aufholen, hat allerdings zum Teil zwei Partien weniger als die Konkurrenz ausgetragen. In den vergangenen Jahren mischten die Blau-Weißen stets in der oberen Tabellenhälfte mit, zudem ist der Kader auch in dieser Spielzeit stark besetzt. Der Trend spricht aber gegen die Rheinstädter: Aus den letzten neun Ligaspielen konnten die Monheimer nur drei Punkte mitnehmen. Dem Team fehlt es vor allem an Torgefahr. Der SC Union Nettetal steht auf dem ersten der sechs Abstiegsplätze, noch ist für das Team von Trainer Andreas Schwan aber alles möglich. Die Nettetaler haben zuvorderst Probleme in der Defensive, das wurde am vergangenen Wochenende bei der 3:4-Niederlage gegen ETB Schwarz-Weiß Essen abermals offenkundig.