Auftakt am 11. Juni Schwere Aufgaben für den Nachwuchs des 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve könnte in der kommenden Spielzeit zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder mit den A-, B- und C-Junioren in der Fußball-Nieder­rheinliga vertreten sein. Die C-Junioren-Mannschaft hat sich unter Regie von Trainer Niko Hegemann in der abgelaufenen Saison als Tabellenvierter schon für eine weitere Spielzeit die Zugehörigkeit zur höchsten Klasse des Verbandes Niederrhein gesichert. Die A- und B-Junioren des Klubs kämpfen ab Sonntag, 11. Juni, in der Qualifikation um einen Platz in der Liga. Ihre Gruppengegner wurden am Mittwochabend ausgelost. „Wir haben schwere Gruppen erwischt, rechnen uns aber trotzdem Chancen aus, mit beiden Teams in die Niederrheinliga zu kommen“, sagt der Klever Jugendleiter Lukas Nakielski.