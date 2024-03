Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen hat über seine Zukunft entschieden

Die Entscheidung ist gefallen. Der VfR Warbeyen wird seine engagierte Arbeit im Frauen- und Mädchenfußball in Kleve fortsetzen und sich nicht einen Kooperationspartner außerhalb des Kreises suchen. Das teilte der Verein am Montag mit. „Wir freuen uns, unsere Talente am Standort Warbeyen weiter zu fordern und zu fördern und auch weiterhin in der Frauen-Regionalliga anzugreifen. Ich bin nun optimistisch, dass sich in den nächsten Jahren im Bereich sportlicher Infrastruktur am Standort Kleve immer mehr entwickeln wird“, wird Vorsitzender Christian Nitsch in einer Pressemitteilung des VfR zitiert.