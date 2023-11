Damen-Bundesliga im Sportkegeln SK Kleve erfüllt die Pflicht und glänzt bei der Kür

„Das war der Wahnsinn und unsere beste Leistung in dieser Saison“, sagte die Klever Spielerin Silke Thissen mit Blick auf dem Coup gegen den Titelanwärter, der nach der Niederlage in Kleve die Tabellenführung einbüßte. Der Neuling hat nach dem unerwartet erfolgreichen Wochenende auch wieder alle Chancen, den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt und den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten würde, zu erreichen.