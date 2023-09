Alle Neune Bundesliga-Auftakt für SK Kleve

Am heutigen Samstag startet SK Kleve zum zweiten Mal in das Abenteuer Bundesliga. In der Saison 2019/2020 war die Mannschaft direkt wieder aus der Klasse abgestiegen. Jetzt soll es dort einen längeren Aufenthalt geben. „Wir wollen den Klassenerhalt diesmal schaffen“, sagt Spielerin Ilke Thissen. Eine Rückkehrerin soll ihren Teil dazu beitragen. Petra Fritz, die im ersten Bundesliga-Jahr schon einmal für SK Kleve in die Vollen gegangen ist, kehrte aus Siegen zurück. Zudem bilden Silke Thissen, Sandra van Bebber, Stephanie Schlebusch, Nancy Neuhaus, Alina Nolte und Birgit Wilkes die Mannschaft, die zum Auftakt ein Heimspiel hat. Sie erwartet am Samstag um 12.30 Uhr den KSV Wetzlar zum Duell der Aufsteiger.