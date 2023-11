Tischtennis Silas Voepel darf von großer Laufbahn träumen

Sportlich ging es für Silas Voepel in diesem Jahr rasant weiter. Er qualifizierte sich über das Top 24-Turnier in NRW für die Endrangliste der besten zwölf Spieler seiner Altersklasse in Nordrhein-Westfalen. Gespielt wurde zunächst in zwei Sechsergruppen. In der Vorrunde belegte der Klever, der das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium besucht, den zweiten Platz und zog in die Endrunde ein. Am Ende kam er auf den fünften Platz. Die Bronzemedaille verpasste er ganz knapp. Gegen den späteren Dritten verlor Silas mit 9:11 im Entscheidungssatz. „Das war sehr spannend“, sagt Eva Voepel. Zuletzt ging Silas in Krefeld bei den Bezirksmeisterschaften an den Tisch. Und kam im Einzel und Doppel mit Gold in die Schwanenstadt zurück.