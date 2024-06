Beliebtes Spektakel „Siegfried open“: Jugendfußball und Rudelgucken

Kreis Kleve · In der Kampfbahn an der Materborner Allee sind am Wochenende mehr als 70 Nachwuchsmannschaften im Einsatz. Am Samstagabend können die Fans in geselliger Runde Deutschland die Daumen drücken.

25.06.2024 , 17:25 Uhr

Frühaufsteher: Die Bambini sind am Sonntagmorgen am Ball. Foto: Norbert Prümen

Die Siegfried-Kampfbahn an der Materborner Allee ist am Wochenende fest in der Hand der Nachwuchskicker. Bereits zum 32. Mal richtet der SV Siegfried Materborn sein großes Jugendfußball-Turnier aus. Am Start sind mehr als 70 Mannschaften, die zum Teil aus dem Ruhrgebiet kommen. Der Name ist Programm: „Siegfried open“. Zum Auftakt sind am Samstag, 29. Juni, ab 9.30 Uhr die F-Jugendlichen an der Reihe. Die Kinder des Dümptener TV reisen aus Mülheim an, aus dem Südkreis sind GW Vernum und Viktoria Winnkendonk am Start. Hinzu kommen zwölf Teams aus dem Norden des Kreises Kleve, die sich auf den Kunstrasenplätzen messen. Am Samstag ab 13.30 Uhr sind die C- und D-Jugendlichen am Ball. Die C-Junioren des Gastgebers begrüßen zwei Teams der JSG Nütterden-Kranenburg, den SV Rindern, SV Emmerich-Vrasselt und Viktoria Goch II. Bei der D-Jugend sind zehn Mannschaften im Einsatz, die in zwei Gruppen antreten. Unter anderen ist der Nachwuchs von Viktoria Suderwick vertreten. Der Samstag ist mit der Siegerehrung noch lange nicht vorbei. Ab 21 Uhr heißt’s Rudelgucken: Wer möchte, kann der deutschen Mannschaft ab 21 Uhr im EM-Achtelfinale in geselliger Runde die Daumen drücken. Richtig turbulent geht’s dann auch am frühen Sonntagmorgen zu, wenn die Bambini ihren großen Vorbildern nacheifern. Nachmittags runden die Wettbewerbe der E-Jugendlichen sowie die U13-Juniorinnen das Spektakel in der Siegfried-Kampfbahn ab. 18 Mannschaften sorgen im E-Jugend-Turnier für das größte Teilnehmerfeld der „Siegfried open“. Unter anderen sind der 1. FC Bocholt und Mettmann Sport am Start und vergleichen sich mit der gleichaltrigen Konkurrenz aus dem Kreis Kleve. Aus sechs Mannschaften besteht diesmal das Teilnehmerfeld bei den U13-Juniorinnen: Siegfried Materborn, die JSG Hommersum-Hassum/Pfalzdorf, die JSG Auwel-Holt/Walbeck I und II, die JSG Emmerich sowie die Sportfreunde aus Lowick. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen bestens gesorgt, der Gastgeber hofft auf möglichst viele Zuschauer.

(RP)