Fußball-Landesliga der Frauen Erster Saisonsieg für Siegfried Materborn und Eintracht Emmerich

Eintracht Emmerich schaffte in der Liga nach fünf Partien ohne Punktgewinn den ersten Sieg. Das bisherige Schlusslicht gewann das Heimspiel gegen den neuen Tabellenletzten DJK Arminia Klosterhardt mit 3:0 (1:0). „Wir sind natürlich erleichtert. Diesmal hat vieles geklappt, was wir in den vergangenen Wochen schon in Ansätzen gut gemacht haben. Da hat aber noch die letzte Konsequenz gefehlt“, sagte Trainer Lukas Nakielski.