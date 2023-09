Fußball-Landesliga der Frauen Siegfried Materborn noch ohne Erfolg und auf Trainersuche

Am Sonntag wurde die Mannschaft, die mit nur einem Punkt auf dem Konto auf dem rettenden elften Platz steht, beim 1:4 (1:1) gegen den SV Brünen von Co-Trainerin Milena Wynhoven gecoacht. Das wird keine Lösung auf Dauer sein. „Ich brauche auf jeden Fall noch Unterstützung, da ich es aus beruflichen Gründen alleine nicht schaffen kann“, sagte Wynhoven. Sie nahm es zum Teil auf ihre Kappe, dass die Mannschaft, die Mandy Lübbers (15.) in Führung gebrachte hatte, das Spiel nach einer guten Leistung in der ersten Halbzeit noch verloren hatte. „Ich habe in der Pause taktisch etwas umgestellt. Deshalb lief es in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut“, sagte Wynhoven.