Fußball-Niederrheinpokal Ex-Klever Hasan Akcakaya lehrt Siegfried Materborn das Fürchten

Hasan Akcakaya, starker TSV-Neuzugang vom 1. FC Kleve, brachte die Gäste bei seiner Rückkehr in die Schwanenstadt nach sieben Minuten in Führung. Unweit seiner alten Wirkungsstätte stellte er in der 26. Minute auf 2:0, ehe Dion Gutaj (29.), Noah Korczowski (33.), Daniel Hoff (43.) und Kolja Pusch (45.+1) noch vor der Pause das halbe Dutzend voll machten. Nach dem Seitenwechsel stellten erneut Korczowski und Akcakaya zum Dritten das Endergebnis her.