Fußball-Landesliga der Frauen Siegfried Materborn und Eintracht Emmerich punkten durch späte Tore

Der Tabellensechste SV Rees kassierte nach einer schwachen Leistung beim FC Kray eine glatte 0:4 (0:2)-Niederlage. Der Gastgeber, der sich auf Rang drei verbesserte, hatte die Partie von Beginn an im Griff und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einer Viertelstunde erhöhten die Essenerinnen auf 2:0 und stellte den Endstand nach dem Wechsel mit Treffer in der 67. und 87. Minute her. Der SV Rees hatte erst in der Schlussphase erste Torchancen. „Der FC Kray hat uns von Beginn an den Schneid abgekauft. Meine Mannschaft hat überhaupt nicht dagegen gehalten“, sagte der Reeser Trainer Max Reimers nach der wohl schlechtesten Leistung seines Teams in dieser Saison.