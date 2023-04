Die Unschlagbaren Eine Meister-Mannschaft, die viele Geschichten erzählen kann

Zunächst einmal stehen noch fünf Partien auf dem Programm, in denen auch die Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen werden, die in der Vergangenheit häufiger auf der Bank saßen. In der nächsten Saison im Kreisliga-Oberhaus möchte Siegfried Materborn weitere Kapitel der Erfolgsgeschichte aufschlagen. Der Kader bleibt zusammen. Vielleicht gesellt sich noch die eine oder andere erfahrene Verstärkung für Mittelfeld und Abwehr hinzu. Mittelfristig möchte der Traditionsverein in die Bezirksliga zurückkehren. Damit beschäftigt sich Sebastian Eul noch nicht. „Wir können in der A-Liga sicher eine gute Rolle spielen, gehören aber bestimmt nicht zum Favoritenkreis“, so der Innenverteidiger, Trainer und Torjäger.