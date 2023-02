Erfolgsgeschichte Siegfried Materborn ist eine Klasse für sich

Siegfried Materborn hat das Team, das so knapp gescheitert war, dann beieinander gehalten und in Dennis Thyssen, der zuvor Spielertrainer der DJK Kalkar war, noch eine erhebliche Verstärkung erhalten. Deshalb stellte sich für die meisten Konkurrenten in der Liga schon vor dem Start in die Saison die Frage nach dem Meister nicht mehr. Jetzt scheint alles nur noch eine Formsache für Sebastian Eul und seine Spieler zu sein. „Wenn wir so weitermachen, dann wird es schwer, uns noch aufzuhalten“, sagt Eul. Und damit die Dinge auf dem Rasen weiter so laufen wie bisher, hält er den Ball beim Thema Aufstieg noch so flach, damit sich ja keine Überheblichkeit einschleicht bei seinen Kickern.