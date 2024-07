Vor dem Saisonstart Siegfried Materborn greift mit neuer Stabilität nach den Sternen

Sebastian Eul geht in seine fünfte Spielzeit als Trainer der Schwarz-Gelben. Der 39-Jährige möchte sich ab sofort endgültig auf seine Aufgaben an der Linie konzentrieren. Schon in der vergangenen Saison hatte er es etwas ruhiger angehen lassen. Bei 13 Einsätzen brachte es Eul allerdings immer noch auf eine beachtliche Quote von 14 Treffern. „Irgendwann ist Schluss. Momentan habe ich nicht vor, noch einmal auf den Platz zurückzukehren“, sagt der Coach, der in der Aufstiegssaison 2022/23 noch 43 Tore geschossen hatte.