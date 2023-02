Budenzauber in Kellen Siegfried Materborn im Jubelmodus

Die hohen Zuschauerzahlen bei den Hallen-Stadtmeisterschaften in Kleve und Goch haben jüngst anschaulich illustriert, wie sehr der gemeine Fußballfan am Niederrhein den traditionellen „Budenzauber“ in der Winterpause vermisst hat. Auch die vollen Ränge beim „Flockdruck-Cup“ des SV Donsbrüggen, der am Samstag in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums bereits zum 32. Mal auf dem Programm stand, bestätigte diesen Eindruck. Im Finale setzte sich Siegfried Materborn mit 5:3 gegen den SV Nütterden durch.