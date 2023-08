Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Siegfried Materborn siegt erneut klar

Die Enttäuschung war Thomas von Kuczkowski, Trainer der SG Kessel/Ho-Ha, am Freitagabend nach dem Schlusspfiff deutlich anzusehen. Nicht die 0:4 (0:2)-Heimniederlage gegen Aufsteiger Siegfried Materborn an sich, sondern das Auftreten seiner Mannschaft in der gerade beendeten Partie ging dem Coach sichtlich gegen den Strich. „Ich gratuliere Materborn zum verdienten Sieg. Unsere Leistung im ersten Durchgang war noch ganz in Ordnung. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, dass es einfach bei uns an Qualität fehlt. Der Rest wird intern besprochen“, sagte von Kuczkowski.