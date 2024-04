Fußball-Kreisliga A Siegfried Materborn ist im Titelkampf Zünglein an der Waage

Siegfried Materborn spielt in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern eine starke Saison und hat sich längst im gesicherten Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. Doch im neuen Jahr war zunächst einmal Frustbewältigung angesagt. Nach der Winterpause startete die Mannschaft mit einem 3:5 beim abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Wachtendonk-Wankum II, der damit seinen ersten Saisonsieg feierte. Es folgten zwei Niederlagen, die jeweils erst in der Nachspielzeit besiegelt wurden: Nach dem 2:3 gegen den SC Blau-Weiß Auwel-Holt und dem 3:4 beim FC Aldekerk gab’s lange Gesichter. Entsprechend groß war die Erleichterung nach dem ersten Erfolgserlebnis in 2024. Gegen den TSV Nieukerk gelang ein 3:2. Und diesmal war der Aufsteiger mit einem Lucky Punch an der Reihe. Routinier Dennis Thyssen sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung – sein Saisontreffer Nummer 16 war ganz besonders wichtig.