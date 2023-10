Fußball-Landesliga der Frauen Siegfried Materborn überrascht mit neuem Coach

Yüksel Taylan, der in den beiden Spielzeiten zuvor das Frauen-Team von Alemannia Pfalzdorf trainiert hatte, wollte wenigstens in dieser Saison eigentlich als Coach eine Pause einlegen. „Doch ich habe mich jetzt anders entschieden, weil ich eine enge Verbundenheit zum Verein Siegfried Materborn habe, für den ich schon als Jugendtrainer aktiv gewesen bin“, sagte der 51-jährige Taylan. Er wollte noch kein konkretes Ziel für den Rest der Saison nennen. „Erst einmal müssen die Spielerinnen und ich uns besser kennenlernen. Deshalb werden wir in den kommenden drei Wochen auch drei statt zwei Trainingseinheiten in der Woche absolvieren“, so der neue Coach.