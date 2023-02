Volleyball-Verbandsliga Kleverland Volleys siegen trotz großer Personalsorgen

Info

Programm Die Kleverland Volleys haben in der Männer-Verbandsliga am kommenden Wochenende erneut ein Heimspiel. Der Tabellendritte erwartet am Samstag um 19 Uhr den Vierten DJK TuSA 06 Düsseldorf in der Sporthalle des Gymnasiums Goch. Die SV Bedburg-Hau ist in der Frauen-Landesliga erst am Sonntag, 5. März, im Spiel gegen den STV Hünxe II wieder gefordert. Die Partie beginnt um 12.15 Uhr in der Turnhalle der Gesamtschule Issum.