Damen-Bundesliga im Sportkegeln Aufsteiger SK Kleve wahrt Chance auf die Meisterrunde

Aufsteiger SK Kleve hat in der Damen-Bundesliga im Sportkegeln seine Chancen auf den vierten Tabellenplatz und die damit verbundene Teilnahme an der Meisterrunde, die gleichzeitig den vorzeitigen Klassenerhalt bedeutet, gewahrt. Die Mannschaft gewann das wichtige Heimspiel gegen den KV Gelsenkirchen mit 3:0 (4945:4763 Holz, 52:26 Zusatzpunkte) und verdrängte den Gegner damit von Rang vier. Tags darauf musste sich das Team in der vorgezogenen Partie beim Spitzenreiter RSV Samo Remscheid, der seit mehr als drei Jahren auf eigenen Bahnen unbesiegt ist, mit 0:3 (4696:5130, 21:57) geschlagen geben.