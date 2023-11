Basketball-Landesliga VfL Merkur Kleve beendet Durststrecke

Der TV Goch ist bereits am heutigen Dienstag wieder gefordert. Er empfängt in der dritten Runde des Pokalwettbewerbs des Westdeutschen Verbandes um 20 Uhr die Lippe Baskets Werne, Tabellendritter in der Zweiten Regionalliga, in der Sporthalle des Gymnasiums. „Wir wollen den Favoriten so lange wie möglich ärgern“, sagt der Gocher Routinier Marc Goertz vor der Partie gegen den zwei Ligen höher spielenden Gegner.