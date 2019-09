Fußball : SGE will Auswärtsbilanz aufpolieren

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2, VSF Amern – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem Bus nach Amern.

Als Favoritenschreck hat sich die SGE Bedburg-Hau in den vergangenen Wochen einen Namen in der Landesliga gemacht. Der neueste Coup gelang den Grün-Schwarzen am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Erfolg an der heimischen Hasselter Schulstraße gegen den PSV Wesel-Lackhausen.

Die nächste Aufgabe bestreitet die Eintracht am Sonntag beim direkten Tabellennachbarn VSF Amern. Für Bedburg-Hau bedeutet die Reise in das Kreis Viersener Schwalmtal zwar Reisestrapazen, doch wie die rund 65 Minuten pro Strecke per Bus durchaus Spaß machen können, weiß Trainer Sebastian Kaul ganz genau: „Wenn wir dort punkten, dann wird die Rückfahrt sicherlich auch ganz lustig werden. Nehmen wir dort nichts mit, dann ist die Laune natürlich dementsprechend schlecht.“ Über den kommenden Gegner weiß der 39-jährige nicht viel: „Ich weiß eigentlich nur, dass uns dort eine Kunstrasenanlage erwartet und Tobias Gorgs kenne ich noch aus seiner Zeit beim 1. FC Kleve.“ Gorgs war in der Saison 2014/15 für die Rot-Blauen am Bresserberg aktiv und erzielte damals in der sechsthöchsten Spielklasse unter seinem ehemaligen Coach Thomas von Kuczkowski sieben Saisontore. Amern durchlebte in der aktuellen Serie bisher Höhen und Tiefen. Vier Siege stehen vier Niederlagen gegenüber. Zuletzt fand das Team von Linienchef Willi Kehrberg zurück in die Erfolgsspur und gewann bei der Holzheimer SG mit 3:2. Wenn es nach seinem Gegenüber Kaul geht, dann darf der VSF am Sonntag das heimische Rösler-Stadion gerne wieder mit einer Niederlage im Gepäck verlassen. „Wichtig wird sein, dass wir uns schnell auf den Gegner einstellen und einen ähnlich guten Auftritt wie gegen Wesel-Lackhausen hinlegen.“ Da überzeugte seine Mannschaft mit einer kompakten Defensive und setzte Nadelstiche im richtigen Moment. „Fakt ist, wir freuen uns auf diese Aufgabe in Amern und wollen am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Wenn es drei Punkte werden, dann habe ich natürlich nichts dagegen. Für unsere Auswärtsbilanz wäre das nicht verkehrt.“