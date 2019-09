Fußball : SGE will auf Erfolgswelle weiter schwimmen

SGE will auf Erfolgswelle weiter schwimmen

Christian Klunder (hinten) wird der SGE am Sonntag fehlen, der Einsatz von Fabian Berntsen (links) bleibt fraglich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: VfR Fischeln – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr).

Wer daran zweifelte, ob Aufsteiger SGE Bedburg-Hau wirklich schon die Qualität besitzt, in der Landesliga mithalten zu können, der wurde spätestens an den vergangenen drei Spieltagen eines Besseren belehrt. Nach dem ersten dreifachen Punktgewinn der Spielzeit gegen Fichte Lintfort (4:0) gelangen den Grün-Schwarzen auch gegen die Meisterschaftskandidaten SC Kapellen (3:1) und Teutonia St. Tönis (2:1) zwei Überraschungen. Sechs Punkte, die nicht zu erwarten waren, aber am Ende völlig verdient eingefahren wurden.