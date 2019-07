Modellsport : SGE: Tag der offenen Tür bei Modellsportlern

Bedburg-.Hau (RP) Es ist inzwischen schon Tradition bei der SGE Bedburg-Hau: Wenn die Fußballer noch in der Sommerpause sind, präsentiert die Modellsport-Abteilung des Fusionsklubs die verschiedenen Facetten ihres Hobbys.

Nun laden die Mitglieder für Sonntag, 7. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr auf die Anlage an der Schulstraße 1 in Hasselt ein. Interessierte Besucherinnen und Besucher können dann an einem Schnuppertraining im sogenannten Scalerpark teilnehmen, in dem detailverliebte Nachbauten von Geländefahrzeugen mit Bedacht und Geschicklichkeit über Hindernisse gelenkt werden.