Fußball : SGE rotiert kräftig: 1:2 bei der Klever Reserve

Bedburg-Hau Fußball-Testspiele: Am Samstagnachmittag besiegte die Kaul-Elf den TSV Weeze mit 3:0.

TSV Weeze – SGE Bedburg-Hau 0:3 (0:1). Überraschenderweise stand in Weeze Christian Klunder bei den Grün-Schwarzen zwischen den Pfosten, der das aber wie folgt begründete: „Aufgrund eines personellen Engpasses habe ich das gerne gemacht, weil ich in der Jugendzeit schon öfters im Kasten gestanden habe.“ Viel zu tun hatte „Theo“ über 90 Minuten aber auch nicht. Beeindruckt war Klunder viel mehr vom Auftritt der 05er: „Wir haben fast nichts anbrennen lassen und wenn, dann war immer noch ein Abwehrbein im letzten Moment dazwischen. Es war ein sehr reifer Auftritt von uns“, erzählte Klunder. Für die Führung sorgte Neuzugang Lars Nakotte (21.). In der Schlussphase der Partie, nachdem man zuvor zahlreiche Chancen ausgelassen hatte, sorgte Bedburg-Hau dann für die endgültige Entscheidung. In der 81. Minute war Dominik Ljubicic zur Stelle. Für den Schlusspunkt sorgte wieder Nakotte (85.).