Fußball : SGE mit Kampf und Leidenschaft

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: DJK/VfL Giesenkirchen – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15.30 Uhr).

Mit viel Selbstvetrauen im Gepäck geht es für die Eintracht am Sonntag wieder auf Auswärtsreise. Dann treten die 05er beim derzeitigen Tabellen-13. DJK/VfL Giesenkirchen an. Im Mönchengladbacher Vorort wollen die Hasselter weiter für Furore sorgen, wie Coach Kaul bestätigt: „Wir fahren dahin, um etwas mitzunehmen.Wir sind derzeit gut drauf und brauchen uns vor niemandem verstecken.“ Am Puffkohlen erwartet die 05er eine kleine Wundertüte, denn so wirklich weiß niemand im Lager von Bedburg-Hau, was auf sie zukommen wird. „Ich kenne die Mannschaft nicht wirklich. Sie ist ein Aufsteiger genauso wie wir es sind, aber mehr kann ich zum kommenden Gegner auch nicht sagen“, sagt Kaul. Was Fakt ist, ist die Tatsache, dass Giesenkirchen eine kleine Wundertüte ist. Setzt es eine Woche zuvor eine deftige Niederlage, dann antwortet die Auswahl von Linienchef Volker Hansen auch gerne mal mit einem dreifachen Punktgewinn. So verloren die Rot-Schwarzen am 1. und 8. Spieltag jeweils mit 1:5 beim PSV Wesel und SV Sonsbeck, wiederum sieben Tage später feierten sie einen Heimsieg. Die SGE will vermeiden, in Giesenkirchen den Kunstrasenplatz als Verlierer verlassen zu müssen. „Wir befinden uns momentan in einer durchaus komfortablen Lage und müssen uns in der Tabelle nicht nach unten orientieren. Wir werden uns aber trotzdem gewissenhaft auf diese Aufgabe vorbereiten, wissen aber auch, dass es kein Selbstläufer werden wird“, versichert Kaul.