Fußball : SGE kann aus dem Vollen schöpfen

Bedburg-Hau-Hasselt Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Biemenhorst – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15.15 Uhr).

Für Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau lief das vergangene Wochenende mal wieder perfekt. Am Freitagabend gewannen die Grün-Schwarzen das Lokalderby gegen die Reserve des 1. FC Kleve verdient mit 4:0, zwei Tage später ließ Verfolger TuB Bocholt erneut zwei Zähler bei DJK Lowick (1:1) liegen. Damit führt die Elf von Trainer Sebastian Kaul die Tabelle nun mit neun Punkten Vorsprung an und marschiert in immer größeren Schritten Richtung Landesliga. Am Dienstagabend gewann die Eintracht zudem noch die Kreispokal-Partie gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter mit 6:1 und schickte die Gäste mit einem Debakel im Gepäck zurück an die Rheinstraße.