Fußball : SGE: Den nächsten Coup landen

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SGE Bedburg-Hau - Teutonia St. Tönis (So., 15 Uhr).

Auch an diesem Wochenende erwartet die Hasselter an der heimischen Schulstraße ein harter Brocken. Dann gastiert Teutonia St. Tönis bei der Elf von Trainer Sebastian Kaul. Der 39-jährige Coach der Grün-Schwarzen sagt über die Teutonia: „Der kommende Gegner hat wahrscheinlich den bestbesetzten Kader unserer Staffel. Deren Ziel ist es natürlich, ganz oben mitzuspielen und im Idealfall in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können.“ Doch Kaul sieht keinen Grund, warum seine Elf auch gegen St. Tönis nicht wieder punkten kann: „Ich denke, wir haben mit den zwei vergangenen Siegen gezeigt, dass wir jetzt endlich in der neuen Klasse angekommen sind. Vielleicht gelingt es uns ja wieder, einen Favoriten zu kitzeln und mindestens einen Zähler einzufahren.“ Als positiven Aspekt sieht Eintrachts Übungsleiter auch die Tatsache, dass wieder ein Heimspiel auf dem Plan steht: „Da sind wir bisher ungeschlagen und wollen unsere positive Bilanz natürlich gerne ausbauen.“ St. Tönis hat auch einen bekannten Coach in ihren Reihen: Bekim Kastrati (40) sollte für die hiesigen Fußballfans im Kreis Kleve noch ein bekannter Name sein. Der ehemalige Stürmer lief unter anderem für Borussia Mönchengladbach in der 1. und 2. Liga auf, spielte aber auch für Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig. Zuletzt zeigte die Kastrati-Auswahl aber kleine Schwächen und kassierte nach drei Auftakterfolgen eine Niederlage beim SV Sonsbeck (0:3) und musste sich gegen die Holzheimer SG (2:2) mit einem Zähler zufrieden geben. Taktisch will SGE-Linienchef Kaul aber trotzdem ähnlich agieren wie in der Vorwoche in Kapellen: „Wir werden auch gegen St. Tönis unsere taktische Ausrichtung anpassen.“ Dort spielte Bedburg-Hau eine eher defensive Ausrichtung und versuchte den Gastgeber mit frühen Ballgewinnen und daraus resultierenden schnellen Gegenangriffen in die Bredouille zu bringen, was auch bekanntlich gelang. Unruheherd war dort besonders Robin Deckers, der einen Treffer erzielte und den Assist beim wichtigen 2:1 von Martin Tekaat beisteuerte.