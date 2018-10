Bedburg-Hau Bezirksliga: Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau 0:2 (0:0).

Die SGE Bedburg-Hau ist auswärts in dieser Saison weiterhin ohne Punktverlust und konnte beim Kevelaerer SV den fünften Erfolg in gegnerischen Gefilden einfahren. Dominik Ljubicic und Falko Kersten schossen die Treffer beim 2:0 für ihre Farben, die damit nach Punkten (26) wieder zu Spitzenreiter TuB Bocholt aufschlossen. 05er-Trainer Sebastian Kaul bilanzierte: „Es war im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für uns. Es war heute eine sehr junge Truppe auf dem Platz, die es sehr gut gemacht hat über 90 Minuten.“

Die Anfangsphase im Kevelaerer Hülsparkstadion gestaltete sich ausgeglichen. Der KSV mit Trainer Ferhat Ökce verteidigte geschickt in den gefährlichen Zonen und machte es den Gästen aus Bedburg-Hau schwer, die entscheidende Lücke zu finden. Die von Hasselts Coach Kaul zuvor erwartete „harte Nuss“ bekam seine Elf besonders in den ersten 35 Minuten der Partie zu spüren. Erst zum Ende der ersten Halbzeit traten die 05er zum ersten Mal gefährlich in Erscheinung. In der 37. Minute hatte Islam Akrab für seine Farben gleich zweimal die Führung auf dem Schlappen, scheiterte aber erst an der Latte und dann am Kevelaerer Keeper Fabian Groß.