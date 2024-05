Fußball-Landesliga Herber Rückschlag im Abstiegskampf

Und es sollte noch schlimmer für die SGE kommen. Nach einer schönen Kombination über vier Stationen gelang Gabriel Derikx (69.) mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag das Lintforter 4:0. Sofort danach genehmigte der Schiedsrichter den Akteuren die zweite Trinkpause. Der Pfosten verhinderte wenig später das drohende 0:5. Die Zuschauer vermissten bei der Heimelf das letzte Aufbäumen, das man im Abstiegskampf eigentlich an den Tag legen sollte. Von einer eingeschworenen, bedingungslosen Einheit war nicht viel erkennbar. Der eingewechselte Henrik Schümmer (86.) sorgte mit seinem Distanzschuss aus etwa 20 Metern für das 1:4, ehe Rafael Vizuete Mora (88.) per Elfmeter den alten Abstand wieder herstellte. In der Nachspielzeit betrieb der eingewechselte Jan-Luca Geurtz mit dem Treffer zum 2:5 Ergebniskosmetik. Der am Meniskus verletzte Falko Kersten wurde schmerzlich vermisst. Die SGE Bedburg-Hau muss nun am kommenden Sonntag beim FC Kray versuchen, den Abwärtstrend zu stoppen.